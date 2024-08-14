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ПСБ представил новые форматы банковского обслуживания на форуме «Армия»

Мобильные офисы используются для выезда на места базирования армейских подразделений, а мини-офисы располагаются непосредственно на предприятиях ОПК.
Алексей Курильченко 2024-08-14 12:51:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

 
На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» помимо вооружения и продукции ОПК также представлены и новинки в финансовой сфере. Банк ПСБ продемонстрировал различные форматы обслуживания, которые помогут клиентам оперативно решать финансовые вопросы.

Чтобы предоставить военнослужащим доступ к банковским продуктам, в России начали работу мобильные офисы «СВОи»: это специальные минивэны, они используются для выезда на места базирования армейских подразделений, в удаленные и труднодоступные локации, в том числе на передовой и в тылу спецоперации.

В таком мобильном офисе военнослужащие могут оформить карту «СВОи», которая одновременно является электронным удостоверением ветерана боевых действий. Сотрудники передвижных офисов выдают удостоверения бойцам, которые проходят лечение и реабилитацию в военных госпиталях, причем желающих они могут как принимать в салоне специально оборудованного автомобиля, так и посещать в больничных палатах.

«Их особенность в том, что не нужно никуда идти, если у человека нет банковских продуктов, достаточно просто подойти к специалисту, который будет работать на территории военного гарнизона или военной части», - рассказал старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин.

На оборонных предприятиях ПСБ внедрил новый формат обслуживания «банк на работе». Специальные мини-офисы располагаются на предприятиях ОПК и работают по такому же графику, что и предприятие. Здесь можно получить консультацию по продуктам банка, открыть счет или вклад, оформить зарплатную или кредитную карту, взять потребительский кредит, получить консультацию по ипотеке.

На сегодняшний день открыто порядка 100 отделений такого формата, в этом году планируется увеличить их число до 200.

 

#армия #ПСБ #Армия-2024 #карта "СВОи" #мобильный офис
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