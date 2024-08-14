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Посетителям форума «Армия-2024» показали, как улучшили быт солдат

Одной из главных новинок экспозиции стали экзоскелеты. Эти приспособления позволяют разгрузить спину бойца и увеличить массу носимого вооружения и снаряжения. Сами военнослужащие высоко оценили разработку.
Глеб Владовский Екатерина Булучевская 2024-08-14 09:00:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Посетителям форума Армия-2024» показали новейшие разработки, которые должны улучшить быт наших военнослужащих.

С учетом опыта специальной военной операции разрабатывают не только новые модификации тяжелой техники, необходимые в бою. Одной из новинок, которая должна упростить жизнь нашим военным на передовой, предоставив им максимально комфортные бытовые условия стал модуль мобильный.

Он разбирается как конструктор - внутри практически домашние условия: кровати, собственная кухня и санитарно-гигиенический блок. Но самое главное, что всю эту конструкцию можно скрыть под землей. Она выдерживает давление грунта и бревен, которыми модуль маскируют сверху. А это, в свою очередь, обеспечит защиту личного состава от противника.

Незаменимы на передовой и новейшие роботизированные комплексы. Они выдерживают грузы весом до 500 кг. С их помощью можно доставлять продукты, боеприпасы, а также эвакуировать раненных.

Еще одной новинкой стали экзоскелеты. Как отмечают военнослужащие, они снижают нагрузку с человека и увеличивают эффективность военнослужащего в бою на 20%, а также, в зависимости от модели и функционала, нивелируют около 30% переносимого груза.

Посетителям форума также представили водоочистную установку, которую можно развернуть прямо в окопах. Работает она без электричества и даже не требует сменных фильтров, поскольку они промываются той же водой и могут прослужить около десяти лет. Конструкция прочная из нержавеющей стали, что важно в боевых условиях. Можно взять воду из лужи, прочистить и спокойно пить.

В зону СВО уже направили больше 300 таких установок. Хотя они не несут никакой боевой нагрузки, эти устройства могут спасти жизнь нашим бойцам.

#наш эксклюзив #ноу-хау #военные разработки #Армия-2024
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