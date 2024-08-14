Военные механики показали ремонт трофейного Т-64

Российские военные механики рассказали, как они ремонтировали трофейный советский танк, использовавшийся ранее в ВСУ.

В зоне боевых действий украинский танк Т-64 наехал на мину, что называется разулся, и когда был неподвижен его атаковал наш FPV-дрон. За ремонт бронетехники взялись механики группировки войск «Восток».

Первым делом с советского танка соскаблили нарисованные националистами белые кресты. Затем установили новые траки, а скоро добавят ещё и динамическую защиту. Наш тактический знак уже нанесли. Ожидается, что это будет учебно-боевой машиной для подготовки наших бойцов.

«Залезли в башню, посмотрели блоки управления рабочие, поставили на ход. Решили использовать для себя, почему нет. Украинская сторона воюет на этих танках и мы должны их знать», -пояснил командир взвода с позывным Масленок.

Устройство нашим бойцам знакомо. Ходовая как у Т-72, башня похожа на Т-80. Танки Т-64 в советские годы производили на Харьковском заводе. Скоро эта боевая машина будет либо использоваться для подготовки наших танкистов на полигоне, либо отправится штурмовать очередной вражеский опорник.