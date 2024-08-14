МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные механики показали ремонт трофейного Т-64

Механики группировки «Восток» сделали из украинского танка учебно-боевую машину для обучения наших бойцов.
Павел Кольцов Глеб Владовский 2024-08-14 08:07:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные механики рассказали, как они ремонтировали трофейный советский танк, использовавшийся ранее в ВСУ.

В зоне боевых действий украинский танк Т-64 наехал на мину, что называется разулся, и когда был неподвижен его атаковал наш FPV-дрон. За ремонт бронетехники взялись механики группировки войск «Восток».

Первым делом с советского танка соскаблили нарисованные националистами белые кресты. Затем установили новые траки, а скоро добавят ещё и динамическую защиту. Наш тактический знак уже нанесли. Ожидается, что это будет учебно-боевой машиной для подготовки наших бойцов.

«Залезли в башню, посмотрели блоки управления рабочие, поставили на ход. Решили использовать для себя, почему нет. Украинская сторона воюет на этих танках и мы должны их знать», -пояснил командир взвода с позывным Масленок.

Устройство нашим бойцам знакомо. Ходовая как у Т-72, башня похожа на Т-80. Танки Т-64 в советские годы производили на Харьковском заводе. Скоро эта боевая машина будет либо использоваться для подготовки наших танкистов на полигоне, либо отправится штурмовать очередной вражеский опорник.

#ВС РФ #т-64 #наш эксклюзив #Ремонт #трофейная техника
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 