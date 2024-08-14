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Борт Ми-8 МЧС РФ вылетел на поиски пропавших в Охотском море людей

Компания из трех человек перестала выходить на связь во время поездки на катамаране.
Услада Дубинина 2024-08-14 08:17:13
© Фото: МЧС РФ

Борт Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски пропавшей компании из трех человек, в числе которых двое мужчин и подросток 15-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

«При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде», - указано в сообщении. 

Спасатели ранее обследовали 120 километров береговой линии Амурского лимана и свыше 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива. 

По факту пропажи мужчин и подростка возбудили уголовное дело за нарушение эксплуатации водного транспорта. Напомним, мужчины и подросток перестали выходить на связь после отправления на катамаране  «Байкат» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону Сахалина. 

#в стране и мире #сахалин #МЧС #Охотское море #Поисковая операция
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