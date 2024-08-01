Американка провела в джунглях Индии 40 дней без еды прикованной к дереву

Индийская полиция задержала мужчину, который приковал цепью к дереву свою жену - гражданку США. Женщина провела в местных джунглях порядка 40 дней, пока ее не обнаружил местный пастух.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на местную газету Hindustan Times, женщину зовут Лалита Кайя Кумар, при которой обнаружили несколько документов, среди которых была и ксерокопия ее паспорта США, а с ним и индийские документы в которых был адрес в южном индийском штате Тамилнад.

«Инъекция от крайнего психоза вызвала у меня сильную блокировку челюсти и невозможность пить воду. Необходимо внутривенное введение пищи. 40 дней без еды в лесу - муж привязал меня к дереву в лесу и сказал, что я там умру», - опубликованы записи Лалиты Кумар, которые она уже сделала из больницы.

Лалите Кумар 50 лет, ее удалось обнаружить в штате Махараштра. В субботу, 27 июля, местный пастух в округе Синдхудург услышал ее крики о помощи и сообщил властям. Ее нога была прикована цепью к дереву в джунглях. Поблизости была деревня, от которой до крупного города Мумбаи расстояние примерно 450 километров.

Женщину доставили в больницу, но для дальнейшего лечения из-за ее тяжелого психического и физического состояния перевели в Медицинский колледж штата Гоа.