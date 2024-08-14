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В Ингушетии ввели режим ЧС из-за 40-градусной жары

В Минсельхоз региона поступило более 200 заявлений о гибели и ущербе растениям.
Мария Зайцева 2024-08-14 18:21:19
© Фото: Dirceu Portugal, Keystone Press Agency, Globallookpress

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Республики Ингушетия в результате гибели урожая из-за аномальной жары. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства региона.

Отмечается, что ЧС введен по итогам обследования и установления фактов гибели растений членами межведомственной комиссии.

«Из-за ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям региона аномальными природно-климатическими явлениями», - уточняется в сообщении.

В министерстве отметили, что в республике летом отмечалось аномальное повышение температуры воздуха до 35-40 градусов. Кроме того, на вегетацию растений повлияло отсутствие дождя в течение 10 дней.

В ведомстве заключили, что в Минсельхоз и администрации муниципалитетов поступило более 200 заявлений о гибели и ущербе растениям.

#в стране и мире #республика ингушетия #режим ЧС #урожай #аномальная жара
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