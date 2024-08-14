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Ректор «Бауманки» Гордин рассказал, что новые корпуса ВУЗа украсят Москву

Уже введенные в эксплуатацию здания кластера позволили увеличить прием студентов в общежития ВУЗа на 60%.
Алексей Курильченко 2024-08-14 15:12:20
© Фото: Пресс-служба правительства Москвы © Видео: ТРК «Звезда»

Новейший учебный кластер МГТУ им. Баумана содержит в себе учебные и научные корпуса, а также общежития - они будут введены в эксплуатацию в этом году. Новые здания «Бауманки» не только увеличат приток студентов в ВУЗ, но и украсят собой Москву. Об этом в студии «Звезды» на полях международного военно-технического форума «Армия-2024» рассказал ректор университета Михаил Гордин.

«Это действительно большой проект - 14 новых корпусов у нас на Бауманской, рядом с основными корпусами. Это и учебные корпуса, и корпуса, в которых расположены научные лаборатории, и общежития. Очень масштабный проект. И правительству Москвы, Российской Федерации, которые за неполные три года осуществили этот громадный проект, мы можем выразить слова благодарности», - заявил Гордин.

Два корпуса нового кластера уже введены в эксплуатацию с сентября прошлого года - учебный корпус и общежитие. Благодаря этому в нынешнем учебном году университету удалось увеличить прием студентов, живущих в общежитии, на 60%. Это упростит жизнь учащимся из регионов, которые смогут составить конкуренцию студентам из столицы, отметил ректор.

«Уже сейчас завершается оснащение и в сентябре будет открытие крайних корпусов. Мы думаем, что в течение этой осени будем переводить туда учебный процесс. Уже полностью - с точки зрения расписания, регулярного учебного процесса - мы начнем эксплуатировать корпуса к зиме», - отметил Гордин.

В научных корпусах тем временем идет освоение новых приборов и оборудования. По словам ректора, это займет больше времени, но у университета уже есть готовый план по введению научной части кластера в учебный процесс.

Кластер будет представлять собой открытый кампус со свободным доступом. Это было одним из условий, выдвинутых правительством Москвы - сделать из корпусов украшение города.

«Всех приглашаем. Там действительно есть на что посмотреть, это очень красиво», - добавил ректор.

Напомним, что торжественное открытие двух новых корпусов «Бауманки» состоялось 1 сентября 2023 года. Свои двери открыли пятиэтажный многофункциональный научно-образовательный корпус, а также «Дворец технологий» - отреставрированное двухэтажное здание «Фанагорийских казарм». В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Полное интервью с ректором МГТУ им. Баумана смотрите в видео к этой новости.

#Москва #МГТУ имени Баумана #наш эксклюзив #кластер #михаил гордин #Армия-2024
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