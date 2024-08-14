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Врач Комаров: энергетики могут вызвать у ребенка инсульт

Ранее на Урале подростка доставили в больницу в предынсультном состоянии после двух выпитых банок энергетика.
Услада Дубинина 2024-08-14 13:56:52
© Фото: Romain Fellens, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Любая доза энергетика может вызывать перевозбуждение, спазм сосудов и нарушение мозгового кровообращения у детей. Употребление энергетического напитка может стать причиной для обморока или инсульта у несовершеннолетнего. Об этом «Звезде» рассказал врач-невролог Александр Комаров. Он напомнил, что детям категорически запрещено пить энергетики, в том числе и на законодательном уровне. 

Специалист рекомендовал взрослым людям ограничить потребление напитка до одной банки в день при утомлении. В состав энергетиков входят психоактивные вещества (кофеин, таурин, гуарана, глюкоза), которые при чрезмерном употреблении приводят к рискам развития нарушения мозгового обращения. 

«Если взрослый человек употребляет более одной банки в день, то тогда он передозирует себя психоактивными веществами. У него будут перевозбуждение, нарушение сна, подъемы давления и ритма сердца. Это является риском к развитию инсульта и инфаркта», - рассказал Комаров.

Ранее на Урале 12-ти летний подросток поступил в больницу в предынсультном состоянии после двух выпитых банок энергетика. У несовершеннолетнего началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища. Врачам удалось спасти пациента от острого нарушения кровоснабжения головного мозга, об этом сообщает SHOT.

#инсульт #инфаркт #врач #наш эксклюзив #мозг #энергетик
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