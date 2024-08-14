МО РФ: первая ядерная бомба СССР разрушила на испытаниях тоннель метро

Полковник Владимир Чипко, начальник 12-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ, рассказал «Звезде» на форуме «Армия-2024» о том, как проходили испытания первой советской ядерной бомбы в августе 1949 года.
Для того, чтобы изучить характер наносимых атомным взрывом повреждений, в 10-километровом радиусе от бомбы расставили различные объекты.
Среди них, как отметил Чипко, имелись образцы артиллерийского вооружения, части кораблей, самолеты, взлетно-посадочная полоса, жилые дома и даже тоннель метро.
Кроме этого, на пути ядерного взрыва были размещены и биологические объекты - какие-то в блиндажах, а какие-то - в открытой местности.
Мощность взрыва в тот августовский день 1949-го составила 22 килоттонны.
Владимир Чипко резюмировал, что разрушения были замечены по всему 10-километровому полю.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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