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Мишустин снял Разуваеву с поста главы Росмолодежи

Разуваева объяснила уход с данной должности семейными обстоятельствами.
Глеб Владовский 2024-08-14 11:47:17
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от обязанностей главы Росмолодежи Ксению Разуваеву. Об этом говорится в опубликованном на портале правовых актов распоряжении.

По ее словам, для нее решение об отставке далось ей с огромным трудом, поскольку сфера молодёжной политики для нее стала очень важной частью жизни.

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства - им я должна посвятить большую часть своего времени», - написала Разуваева в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обязанности главы Росмолодежи будет исполнять врио Денис Аширов.

Напомним, что Разуваева выполняла обязанности главы Росмолодежи с 17 мая 2021 года. В том же году она возглавила департамент молодежной политики и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам.

#в стране и мире #михаил мишустин #Росмолодежь #Ксения Разуваева
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