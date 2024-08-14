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Собянин отреагировал на мем про перекладывание плитки и клад Лужкова

Мэр Москвы Собянин рассказал о важности перекладывания плитки в Москве.
Услада Дубинина 2024-08-14 11:43:58
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: Территория смыслов Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на мем про зарытый на территории Москвы клад Лужкова, который якобы ищут во время перекладывания плитки. 

«Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так. Только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта», - сказал мэр. 

Сергей Собянин рассказал, что после сноса ларьков и благоустройства территории в бюджет Москвы ежегодно поступает 120 млрд рублей из сферы туризма. Напомним, что на развитие городской среды в 2024 году в бюджет Москвы выделено около 245 млрд рублей. 

#Москва #в стране и мире #Сергей Собянин #благоустройство #Мем #плитка
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