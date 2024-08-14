МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На «Армии» представили уникальных роботов-саперов и роботов-минеров

Гости форума могут увидеть современные дистанционно управляемые машины разминирования, позволяющие ускорить очистку местности, при этом не рискуя человеческими жизнями.
Игорь Лапик 2024-08-14 11:47:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На форуме «Армия-2024» в подмосковном парке «Патриот» большое внимание уделяется беспилотникам, причем не только летающим в небе, но и передвигающимся по земле. Подробности рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

На экспозиции инженерного вооружения представлено очень много наземных роботизированных систем. В частности, робот-минер с множеством направляющих, который выстреливает мины и формирует минные поля, а также машины, устанавливающие противотанковые мины.

На площадке имеется экспонат, внешне напоминающий робот разминирования «Уран-6», но более крупных размеров. Бронированная машина разминирования передвигается без экипажа, управляется с помощью пульта, что позволяет беречь личный состав.

Обращает на себя внимание экспонат, выполняющий те же задачи, что и установка разминирования УР-77 или «Змей Горыныч», по сути, его уменьшенный вариант. Предназначен для проделывания проходов в минных полях.

На стендах представлен управляемый, ставший уже легендарным, корректируемый боеприпас «Краснополь». Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к цели отвечают аэродинамические рули.

В одном из павильонов можно увидеть аэростат. Способен висеть в воздухе длительное время и наблюдать за противником, за целями, а также выступать в качестве средства связи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#форум #Роботы #наш эксклюзив #беспилотные системы #Армия-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 