На «Армии» представили уникальных роботов-саперов и роботов-минеров

На форуме «Армия-2024» в подмосковном парке «Патриот» большое внимание уделяется беспилотникам, причем не только летающим в небе, но и передвигающимся по земле. Подробности рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

На экспозиции инженерного вооружения представлено очень много наземных роботизированных систем. В частности, робот-минер с множеством направляющих, который выстреливает мины и формирует минные поля, а также машины, устанавливающие противотанковые мины.

На площадке имеется экспонат, внешне напоминающий робот разминирования «Уран-6», но более крупных размеров. Бронированная машина разминирования передвигается без экипажа, управляется с помощью пульта, что позволяет беречь личный состав.

Обращает на себя внимание экспонат, выполняющий те же задачи, что и установка разминирования УР-77 или «Змей Горыныч», по сути, его уменьшенный вариант. Предназначен для проделывания проходов в минных полях.

На стендах представлен управляемый, ставший уже легендарным, корректируемый боеприпас «Краснополь». Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к цели отвечают аэродинамические рули.

В одном из павильонов можно увидеть аэростат. Способен висеть в воздухе длительное время и наблюдать за противником, за целями, а также выступать в качестве средства связи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.