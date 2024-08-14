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Огнеборцы ликвидировали пожар в московском ТЦ «РИО»

По данным оперативных служб, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание.
Глеб Владовский 2024-08-14 10:37:24
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар в торговом центре «РИО» полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС России.

«В торговом центре "РИО" столичные огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», - говорится в заявлении ведомства.

В ликвидации участвовали 40 человек и 11 единиц техники. Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Напомним, что утром в среду, 14 августа на юго-западе Москвы вспыхнул торговый центр. Огонь охватил четыре этажа здания.

#пожар #МЧС России #тц рио #ликвидация пожара
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