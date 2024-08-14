«Звезда» покажет круглый стол «Информационное противоборство в условиях СВО»

Телерадиокомпания «Звезда», в рамках международного военно-технического форума «Армия-2024», проведет круглый стол «Информационное противоборство в условиях СВО: борьба за коллективное сознание общества с использованием передовых технологий и цифровых СМИ».

Основные тезисы мероприятия будут посвящены комплексу вопросов защиты сознания российского гражданина и общества в целом от информвоздействия противника, а также на наступательных возможностях отечественных медийных функционеров, государственных и частных СМИ в цифровом пространстве с целью изменения восприятия образа России в мире, прежде всего, в недружественных странах.

В качестве участников круглого стола выступят:

1. Андрей Школьников – корпоративный стратег, геостратег, аналитик;

2. Наталья Касперская – президент группы компаний InfoWatch, Соучредитель «Лаборатории Касперского»;

3. Артур Люкманов – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России;

4. Алексей Мухин – генеральный директор Центра политической информации;

5. Юрий Линдре – эксперт по вопросам международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий;

6. Николай Николаев – депутат Государственной Думы РФ, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

7. Борис Рожин – эксперт центра военно-политической журналистики CIGR;

8. Инна Ямбулатова – руководитель Экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства;

9. Маргарита Павлова – член Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности, член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ;

10. Олег Яновский– преподаватель кафедры политической теории МГИМО, политическийконсультант;

11. Виктор Мураховский – военный аналитик, главный редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества»;

12. Алексей Леонков – военный аналитик, редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества»;

13. Павел Данилин – директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы;

14. Игорь Иванишко– руководитель Отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства;

15. Евгения Рыжова – советник генерального директора по научно-техническому развитию Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

16. Олег Григорьев – доктор биологических наук, член бюро научного совета РАН по радиобиологии, Председатель российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений;

17. Людмила Стебенкова – депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по межпарламентскому сотрудничеству;

18. Дмитрий Соин – ветеран спецслужб, кандидат социологических наук;

19. Андрей Голубинский - заместитель директора по научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН), доктор технических наук.

По итогам мероприятия планируется принятие резолюции с предложениями по разработке и внедрению мер правового, организационного характера для органов государственной исполнительной и законодательной власти.

Модератором круглого стола выступит руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм Медиахолдинга «Звезда», ведущая и журналист Анна Шафран.