Морпехи рассказали, как увернулись от дронов ВСУ на мотоциклах

Российские морпехи Тихоокеанского флота рассказали «Звезде», как они используют мототехнику во время штурмов опорников противника в зоне СВО.

Штурмовики группировки «Восток» могут либо возглавить атаку на мотоциклах, словно кавалерия, либо прибыть второй волной вслед за бронетехникой, как это было при недавнем освобождении поселка Урожайное на Времевском выступе.

Тактика может варьироваться. Но с применением различной мототехники, штурмовики 40-й бригады морской пехоты Тихокеанского флота уже захватили десятки вражеских опорников, освободили Урожайное и Новомайорское. При умелом обращении с мотоциклом, говорят, можно увернуться даже от ударного беспилотника.

«Конечно, от дрона не уйдешь по прямой, но если маневрировать, можно избежать атаки. В бою ты действуешь по ситуации, долго думать не приходится. Где-то сманеврировал, где-то спешился, где-то даже упал специально, чтобы дрон пролетел над тобой», - пояснил стрелок с позывным Мотокомбо.

По словам военнослужащих, они проходят полное обучение по экстремальному вождению мотоциклов. Ведь их используют не только для штурмов, но и для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.

Мотоциклы, которые используют штурмовики - окрашенные в хаки дорожно-кроссовые модели. Объем двигателя - 250 кубических см. Его хватает, чтобы разогнаться свыше 110 км/ч по грунтовой дороге.

Каждая штурмовая операция не похожа на предыдущую. И детально прорабатывается в тыловом районе. Морпехи «Восточной» группировки умеют противника по-настоящему удивлять, так что он зачастую сдается даже без боя.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.