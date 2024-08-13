В Сумах повреждены объекты инфраструктуры после взрывов

Объекты инфраструктуры повреждены в городе Сумы Украины. Об этом сообщили в военной администрации Сумской области.

«На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы», - указано в сообщении.

Какие именно объекты получили повреждения не уточняется. Также власти Сумской области не сообщили о пострадавших в результате взрывов.

Ранее о взрывах в Сумах написало украинское издание «Общественное». По данным агентства, в городе ночью и утром прогремели два взрыва. Утром в Сумской области была объявлена воздушная тревога.