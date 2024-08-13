ВСУ в Курской области применили немецкий инженерный танк Wiesent

Украинские националисты в боях в Курской области применили немецкий инженерный танк Wiesent. Отмечается, что он создан на базе танка Leopard 1.

Как сообщает RT со ссылкой на иностранное СМИ, что на одном из видео из этого региона запечатлен Wiesent с символикой армии Украины.

«Инженерные или саперные танки используют для прорыва оборонных линий противника или создания собственных. Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неясно», - отметили журналисты.

Днем 12 августа Минобороны РФ показало кадры уничтожения операторами «Ланцета» украинского танка в Курской области.

Во время разведки бойцы проанализировали данные и приняли решение о точечном огневом воздействии. После удара «Ланцета» танк ВСУ был полностью уничтожен.