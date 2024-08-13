МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ в Курской области применили немецкий инженерный танк Wiesent

Неизвестно, с какой целью ВСУ использовали танк Wiesent, но инженерные или саперные танки применяют для прорыва оборонных линий или создания собственных.
Марина Крижановская 2024-08-13 04:29:04
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress

Украинские националисты в боях в Курской области применили немецкий инженерный танк Wiesent. Отмечается, что он создан на базе танка Leopard 1.

Как сообщает RT со ссылкой на иностранное СМИ, что на одном из видео из этого региона запечатлен Wiesent с символикой армии Украины.

«Инженерные или саперные танки используют для прорыва оборонных линий противника или создания собственных. Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неясно», - отметили журналисты.

Днем 12 августа Минобороны РФ показало кадры уничтожения операторами «Ланцета» украинского танка в Курской области.

Во время разведки бойцы проанализировали данные и приняли решение о точечном огневом воздействии. После удара «Ланцета» танк ВСУ был полностью уничтожен.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #Leopard 1 #СВО #Wiesent #немецкий танк
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 