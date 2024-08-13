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Морпехи ТОФ показали новую тактику штурма опорных пунктов ВСУ

Штурмовики подобрались к позициям противника на мотоциклах и бронетранспортерах и ворвались в опорник, ведя непрерывный огонь.
2024-08-13 05:13:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые подразделения бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Восток» успешно применили новую тактику захвата опорных пунктов ВСУ в районе Времевского выступа. При штурме они использовали бронетранспортеры и мотоциклы.

Бронегруппа подобралась к позициям противника на БТР, ведя непрерывный огонь по опорному пункту из 30-мм автоматической пушки и пулемета ПКТ. В это же время на фланги опорника на мотоциклах выдвинулись мобильные группы. Они сразу зашли в окопы и начали продвигаться навстречу друг другу, уничтожая живую силу боевиков.

«В течение трех-четырех секунд спешиваемся, спрыгиваем и залетаем в окоп. Сразу пробрасываем гранаты, простреливаем, чтобы не давать возможности поднять головы, и в целом каждый угол, каждый закоулочек простреливается», - рассказал штурмовик с позывным «Север».

Успешным штурмам предшествует серьезная проработка каждой операции в тыловом районе.

Ранее танк ВСУ уничтожили в Курской области. Для поражения цели применили барражирующий боеприпас «Ланцет».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #штурм #мотоциклы #ВСУ #тактика #Опорный пункт #морпехи ТОФ
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