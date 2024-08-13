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Производитель процессоров рассказал об уловках маркетологов при продаже чипов

Начальник службы внедрения и проектов НТЦ «Модуль» Халиль Эль-Хажж рассказал, как мировые производители чипов манипулируют трендом на их размер, подменяя техническую норму.
Марина Крижановская 2024-08-13 02:16:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Говоря о чипах, используют понятие нанометра, заявляя, что чем он меньше, тем более современный. В России изготавливают чипы размером 90 нанометров, в мире это значение доходит до 28, а где-то 9,8 и 1,5. Как российские производители намерены сократить это отставание и действительно ли размер имеет значение рассказал в выездной студии телеканала «Звезда» начальник службы внедрения и проектов научно-технического центра (НТЦ) «Модуль» Халиль Эль-Хажж.

По его сведениям, маркетологи успешно используют тренд на мини-габариты чипов и вытекающую из этого современность и совершенность этой электроники, манипулируя общественным сознанием.

«В какой-то момент, скажем так, где-то, наверно, в начале десятых годов, в понятии как технорма и какая-то цифра нанометров претерпела подмену. То есть изначально те самые нанометры описывали длину канала транзистора <...>, грубо говоря, размер транзистора: если она маленькая, значит, на одну единицу площади мы сможем этих транзисторов поместить больше. Соответственно, <...> плотность вычисления на единицу площади вырастает, и мы получаем более маленькие чипы, которые при этом еще и мощнее», - рассказал специалист.

Эль-Хажж отметил, что когда российские разработчики дошли до предела в 20-16 нанометров, то столкнулись с тем, что «чисто физически» сделать транзистор более мелким уже нельзя.

«Но ушлые маркетологи крупных производителей чипов понимали, что рынку нравится этот тренд - чем меньше нанометре, тем круче. Поэтому стали брать в качестве вот этой нормы уже не длину канала транзистора. а какой-то другой габаритный его размер, любой вообще, мы не знаем какой, который соответствует вот этой технорме. Чисто физически, по-инженерному, ниже 16 точно нельзя сузить канал. Это невозможно», - пояснил представитель НТЦ «Модуль».

Халиль Эль-Хажж добавил, что специалисты в этом деле понимают, что в таком случае весь транзистор становится меньше, но это уже не канал, назвав это «неким лукавством». В качестве второго тезиса он указал, что для решения множества современных задач ненужно «упираться в семь нанометров».

«Девяносто нанометров хватает для огромного количества задач, в том числе и для космической отрасли. Во-первых, нужно правильную аппаратуру делать под правильную задачу. Я бы даже сказал, что 28 нанометров для космической отрасли было бы вреднее: это характеризуется большим тока утечек, то есть даже когда еще ничего не работает, уже потребляет довольно много энергии. В космосе это критично», - подытожил эксперт Эль-Хажж.

Полную версию интервью с начальником службы внедрения и проектов НТЦ «Модуль» Халилем Эль-Хажж смотрите в видео к этой новости. 

#наш эксклюзив #космическая отрасль #Чипы #микрочипы #транзисторы #российские технологии #нанометр #производство чипов
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