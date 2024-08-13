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Симоньян посоветовала «Голосу Америки»* «завидовать молча» успехам RT в Африке

Статья СМИ-иноагента комментирует рекламную кампанию RT в Африке и указывает, что телеканалу удалось успешно закрепиться в ряде стран континента.
Мария Зайцева 2024-08-13 17:32:46
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ответила на статью «Голоса Америки»* о работе телеканала в Африке. В своем Telegram-канале она заявила, что СМИ-иноагент завидует успехам телеканала.

«"Голос Америки"* завидует нашим успехам в Африке», - говорится в сообщении.

Далее Симоньян приводит выдержку из статьи, в которой рассказывается о рекламной кампании RT в Африке. В ее в рамках на щитах и видеоэкранах размещены портреты предводителей борьбы за независимость XX века и цитаты о борьбе с колониализмом. В материале подчеркивается, что Россия делает акцент на том, что никогда не была колониальной державой. При этом там также отмечается, что РФ - «ведущий источник дезинформации на континенте».

«Завидуйте молча», - подчеркнула главный редактор.

* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

#Маргарита Симоньян #Реклама #Африка #СМИ #RT
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