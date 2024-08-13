Экипажи Ка-52 ударили по технике ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи Ка-52 ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны России.

Удары наносились авиационными ракетами. Поразив цели, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром.

«Вылетели на боевой, отработали НАРами С-8 и управляемыми ракетами типа "Вихрь". По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство» - рассказал летчик-штурман вертолета Ка-52.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.