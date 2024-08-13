МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Враг потерял четыре бронетранспортера Stryker в Курской области

Российская армия уничтожила эти бронетранспортеры в ходе зачистки населенного пункта Озерки.
2024-08-13 14:21:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что противник лишился четырех бронетранспортеров Stryker в Курской области.

«В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker»,- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также за сутки российские военные пленили шестерых украинских боевиков в Курской области.

Кроме того, наши войска пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь территории РФ в районах следующих населенных пунктов: Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский. В ходе отражения украинской атаки в направлении Мартыновки противник потерял в личном составе до 15 человек. В данном районе уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ. В Сумской области авиацией и ракетными войсками поражены резервы врага.

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 420 человек. Помимо живой силы, противник лишился трех танков, восьми БТР, БМП, 43 боевых бронированных машин, 31 автомобиля, РСЗО и артиллерийского орудия.

С начала боевых действий в Курской области потери противника составили до 2030 человек. Кроме того, ВС РФ уничтожили 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других бронемашин, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 