Минобороны России заявило, что противник лишился четырех бронетранспортеров Stryker в Курской области.

«В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker»,- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также за сутки российские военные пленили шестерых украинских боевиков в Курской области.

Кроме того, наши войска пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь территории РФ в районах следующих населенных пунктов: Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский. В ходе отражения украинской атаки в направлении Мартыновки противник потерял в личном составе до 15 человек. В данном районе уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ. В Сумской области авиацией и ракетными войсками поражены резервы врага.

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 420 человек. Помимо живой силы, противник лишился трех танков, восьми БТР, БМП, 43 боевых бронированных машин, 31 автомобиля, РСЗО и артиллерийского орудия.

С начала боевых действий в Курской области потери противника составили до 2030 человек. Кроме того, ВС РФ уничтожили 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других бронемашин, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.