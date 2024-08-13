На форуме «Армия-2024» подписаны контракты на полтриллиона рублей

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» состоялось подписание и вручение государственных контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей. Как заявил начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев, российские войска получат более 500 единиц вооружения и военной техники в результате выполнения этих договоренностей.

«Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации Государственной программы вооружения», - заявил Гуляев в ходе церемонии подписания.

Начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ добавил, что помимо нового вооружения российская армия получит около миллиона средств поражения различного калибра.

Напомним, что десятый международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит в выставочном центре «Патриот» с 12 по 14 августа. Формат форума обновлен и оптимизирован с акцентом на деловой характер и выполнение задач специальной военной операции. На форуме представлены новинки как российского ВПК, так и разработки иностранных предприятий.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов