Якутия представила болотоходы и сублимированную еду на форуме «Армия»

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетил МВТФ «Армия-2024». В беседе со «Звездой» он рассказал, какую продукцию республика представила на форуме.

Так, 12 якутских предприятий обеспечивают бойцов в зоне спецоперации сублимированной едой, а также военной техникой. По словам Айсена Николаева, хорошо себя зарекомендовали болотоходы «Сокол» и «Рысь». Также на форуме представлен электромотоцикл «Тимир Ат». Глава Якутии рассказал о его преимуществах.

«Электромотоциклы «Тимир Ат», в переводе «железная лошадь», разработаны одной из наших иновационных компаний. Мы пока сделали не так много, первые прошли боевую обкатку в зоне СВО, получили очень позитивные отзывы», - отметил он.

Николаев добавил, что предложения бойцов учитывались при усовершенствовании модели, и сейчас на «Армии-2024» представлена новая модификация. В дальнейшем планируется производить эти мотоциклы в больших количествах и поставлять Вооруженным силам РФ.

«Очень хороший мотоцикл. Он, во-первых, имеет достаточно большой запас хода - не менее 50 км по пересеченной местности, по ровной до 100 км. Достаточно мощный - 3 кВт электрической мощности, хорошо проходимый, легкий, и, самое главное, практически абсолютно бесшумный. Я сам присутствовал при испытаниях, это практически велосипед», - рассказал глава республики.

Ранее на полях форума «Армия-2024» заминистра обороны России Анна Цивилева рассказала, какие профессии наиболее востребованы среди участников СВО. Как правило, по ее словам, они хотят быть операторами БПЛА, работать в топливно-энергетическом комплексе или в креативных индустриях.

Полное интервью с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым смотрите в видео к этой новости.