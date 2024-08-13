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Якутия представила болотоходы и сублимированную еду на форуме «Армия»

Айсен Николаев рассказал, что Репсублика Саха поставляет в зону СВО сублимированные продукты и военную технику, такую как болотоходы «Сокол» и «Рысь», а также новый электробайк «Тимир Ат».
Анастасия Бобылева 2024-08-13 01:39:52
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетил МВТФ «Армия-2024». В беседе со «Звездой» он рассказал, какую продукцию республика представила на форуме.

Так, 12 якутских предприятий обеспечивают бойцов в зоне спецоперации сублимированной едой, а также военной техникой. По словам Айсена Николаева, хорошо себя зарекомендовали болотоходы «Сокол» и «Рысь». Также на форуме представлен электромотоцикл «Тимир Ат». Глава Якутии рассказал о его преимуществах.

«Электромотоциклы «Тимир Ат», в переводе «железная лошадь», разработаны одной из наших иновационных компаний. Мы пока сделали не так много, первые прошли боевую обкатку в зоне СВО, получили очень позитивные отзывы», - отметил он.

Николаев добавил, что предложения бойцов учитывались при усовершенствовании модели, и сейчас на «Армии-2024» представлена новая модификация. В дальнейшем планируется производить эти мотоциклы в больших количествах и поставлять Вооруженным силам РФ.

«Очень хороший мотоцикл. Он, во-первых, имеет достаточно большой запас хода - не менее 50 км по пересеченной местности, по ровной до 100 км. Достаточно мощный - 3 кВт электрической мощности, хорошо проходимый, легкий, и, самое главное, практически абсолютно бесшумный. Я сам присутствовал при испытаниях, это практически велосипед», - рассказал глава республики.

Ранее на полях форума «Армия-2024» заминистра обороны России Анна Цивилева рассказала, какие профессии наиболее востребованы среди участников СВО. Как правило, по ее словам, они хотят быть операторами БПЛА, работать в топливно-энергетическом комплексе или в креативных индустриях.

Полное интервью с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым смотрите в видео к этой новости.

#форум #республика саха (якутия) #наш эксклюзив #Айсен Николаев #Армия-2024
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