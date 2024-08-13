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Кнайсль: немецкое правительство не понимает общества России

Бывшая глава МИД Австрии считает ярость россиян на немецкие танки на территории России справедливой.
Услада Дубинина 2024-08-13 11:52:42
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Немецкое правительство не понимает российского общества. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», - заявила Кнайсль.

Бывшая глава МИД Австрии напомнила о важности для российского общества событий Второй мировой войны. Ярость русского народа на немецкую технику на территории России является справедливой, отметила Кнайсль. 

«В каждом селе (России - ред.)  есть памятник погибшим», - уточнила Карин Кнайсль. 

Ранее издание Bild сообщило об использовании ВСУ трех немецких БМП Marder, замеченных на территории Курской области. Глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер в интервью Funke заявил, что после передачи оружия ВСУ, оно становится украинским.

#в стране и мире #Германия #Курская область #ВСУ #Кнайсль
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