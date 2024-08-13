Немецкое правительство не понимает российского общества. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», - заявила Кнайсль.

Бывшая глава МИД Австрии напомнила о важности для российского общества событий Второй мировой войны. Ярость русского народа на немецкую технику на территории России является справедливой, отметила Кнайсль.

«В каждом селе (России - ред.) есть памятник погибшим», - уточнила Карин Кнайсль.

Ранее издание Bild сообщило об использовании ВСУ трех немецких БМП Marder, замеченных на территории Курской области. Глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер в интервью Funke заявил, что после передачи оружия ВСУ, оно становится украинским.