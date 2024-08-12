Участники экспедиции РГО обнаружили часть корабля 16-го века на Новой Земле

Участникам совместной экспедиции Русского географического общества и Северного флота удалось обнаружить часть корабля 16-го века в архипелаге Новая Земля.

Один из интересных артефактов, найденных экспедицией - часть корабля Виллема Баренца. Это время третьей голландской экспедиции, которая, к слову, так и не достигла цели: найти Северо-Восточный морской проход из Европы в Китай и Индию. Судно попало в ледовый плен, тоже у берегов Новой Земли, и экипаж навсегда оставил корабль в Ледяной Гавани.

«Никто никак не мог найти место, где этот корабль. Мы определили место. В последующем необходимо его поднимать, но это уже другая история», - рассказал командир экспедиционного отряда Сергей Зинченко.

Участникам экспедиции также удалось найти еще один объект - географический. Его открытие - результат таяния ледника с красивым названием «Таисия». Что это за новая земля - мыс или остров - гидрографы Северного флота установят после досконального изучения.

Комплексные исследования Арктики Русское географическое общество и Северный флот проводят с 2018-го года. На сей раз их плавучей лабораторией стало грузопассажирское, морское, ледового класса «Яуза». Он доставил участников экспедиции к самому крупному архипелагу северных морей - к Новой Земле и обратно.

Вся экспедиция заняла 17 дней. Из Мурманска транспорт «Яуза» взял курс на северо-восток. Из Баренцева моря в Карское через пролив Маточкин Шар. И дальше фактически полностью обошёл остров Северный архипелага Новая Земля, совершив 21 стоянку.

«Производились различные исследования: сейсмотектонические, биологические, исторические. Ну и исследования мест зимовок наших и зарубежных известных путешественников, мореплавателей, первооткрывателей», - рассказал командир большого морского сухогруза Сергей Перфильев.

Открытием в прибрежной зоне, для учёных стало массовое поселение мидий. По сути, тепловодных моллюсков, которых раньше у Новой Земли не было. При этом до сих пор неясно, как они оказались в этой холодной зоне.

Архипелаг таит в себе ещё много загадок. Поэтому его исследование представители РГО и Минобороны продолжат. Но уже в следующем году. В рамках комплексной экспедиции-2025.