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Шесть человек погибли от удара молнии в Китае

Удар молнии поразил беседку в парке Фанмаошань.
Услада Дубинина 2024-08-12 09:00:04
© Фото: Whitehotpix, ZUMAPRESS, Globallookpress

Шесть жителей Китая погибли и десять человек получили травмы в результате удара молнии в парке Фанмаошань. Об этом сообщают местные власти.

«По состоянию на 23.00 (по местному времени - ред.) поисково-спасательные работы были завершены, все 16 пострадавших были доставлены в больницу, из них шестеро получили тяжелые травмы», - цитирует агентство РИА Новости сообщение властей в социальной сети WeChat.

Молния поразила беседку в парке Фанмаошань на востоке Китая. В результате произошло обрушение постройки, под завалами оказались жители Китая. Погибшие и пострадавшие люди использовали беседку как укрытие от дождя.

#Китай #в стране и мире #обрушение #Трагедия #Гроза #молния
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