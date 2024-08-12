Шесть человек погибли от удара молнии в Китае

Шесть жителей Китая погибли и десять человек получили травмы в результате удара молнии в парке Фанмаошань. Об этом сообщают местные власти.

«По состоянию на 23.00 (по местному времени - ред.) поисково-спасательные работы были завершены, все 16 пострадавших были доставлены в больницу, из них шестеро получили тяжелые травмы», - цитирует агентство РИА Новости сообщение властей в социальной сети WeChat.

Молния поразила беседку в парке Фанмаошань на востоке Китая. В результате произошло обрушение постройки, под завалами оказались жители Китая. Погибшие и пострадавшие люди использовали беседку как укрытие от дождя.