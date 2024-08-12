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В УФСИН Мордовии заявили, что проверят данные о «банкете» в колонии

Уточняется, что поводом послужил попавший в СМИ снимок застолья.
Глеб Владовский 2024-08-12 08:45:55
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Данные о проведении якобы застолья в одной из колоний Мордовии будут проверены в УФСИН. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, в их распоряжение попала фотография праздника, который организовали особо опасные преступники. В свою очередь снимком заинтересовались в ведомстве.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», - цитирует газета ответ ведомства.

При этом, как отметили изданию в пресс-службе УФСИН, заключенные имеют право заказывать себе еду через магазины в учреждении за счет заработанных на производстве, либо переведенных на личный счет родственниками средств.

«Известия» также напомнили, что времяпрепровождение заключенных в исправительном учреждении имеет жесткий регламент.

#в стране и мире #Заключенные #Мордовия #банкет #УФСИН РФ
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