В Австралии мужчина врезался на арендованном вертолете в здание отеля

В австралийском штате Квинсленде в городе Кэрнс вертолет врезался в крышу одного из отелей. Как сообщает RT со ссылкой на телеканал ABC News, пилот выполнял несанкционированный полет, а вертолет был арендован.

«По информации журналистов, в результате инцидента пострадали три человека», - уточнили СМИ.

Уточняется, что Эспланада в Кэрнсе является бесполетной зоной. Находившийся за штурвалом пилот погиб.

Местная полиция сообщила об эвакуации порядка 400 постояльцев отеля примерно в два часа ночи по местному времени после крушения, при котором загорелась крыша здания.