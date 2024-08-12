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В Австралии мужчина врезался на арендованном вертолете в здание отеля

Выполняя несанкционированный полет на арендованном вертолете, пилот врезался в крышу одного из отелей. после чего погиб.
Дарина Криц 2024-08-12 05:50:36
© Фото: @War_monitor1, X.com © Видео: @War_monitor1, X.com

В австралийском штате Квинсленде в городе Кэрнс вертолет врезался в крышу одного из отелей. Как сообщает RT со ссылкой на телеканал ABC News, пилот выполнял несанкционированный полет, а вертолет был арендован.

«По информации журналистов, в результате инцидента пострадали три человека», - уточнили СМИ.

Уточняется, что Эспланада в Кэрнсе является бесполетной зоной. Находившийся за штурвалом пилот погиб.

Местная полиция сообщила об эвакуации порядка 400 постояльцев отеля примерно в два часа ночи по местному времени после крушения, при котором загорелась крыша здания.

#в стране и мире #вертолет #пилот #австралия #отель #врезаться в здание
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