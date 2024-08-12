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Китайские врачи обнаружили у пациента зеленую кровь

В Китае медицинские специалисты обнаружили у 36-летнего пациента кровь молочно-зеленого цвета из-за заболевания печени на фоне алкоголизма.
Дарина Криц 2024-08-12 04:38:01
© Фото: © Petrov Sergey news.ru Global Look Press

В китайском городе Шэньчжэнь врачи обнаружили у пациента позеленевшую кровь. 36-летний мужчина по имени Чэнь обратился за помощью, после того, как его кожа и глаза пожелтели, а жизненные силы и энергия значительно ослабли. Кроме этого, его часто мучила рвота и одышка.

Специалисты решили провести анализ крови Чэня, результат которой их очень удивил: ее цвет был не привычно алого или темно-красного цвета, а зеленого вперемешку с молочным.

«Предполагается, что его кровь приобрела молочно-зеленый цвет из-за серьезного поражения печени, вызванного длительным злоупотреблением алкоголем, а также гиперлипидемией, вызванной неконтролируемым приемом пищи и питьем», - цитирует «360» издание World of Buzz.

После этого выяснилось, что мужчина страдает алкогольной зависимостью: на протяжении многих лет он употреблял его почти каждый день. Отмечается, что окончательный диагноз показал наличие у Ченя желтухи, вызванной острым гепатитом, заболеванием печени, диабетическим кетоацидозом и гиперлипидемией.

Китайцу предстоит длительный курс лечения. Он решил бросить эту вредную привычку и всерьез заняться своим здоровьем.

#Китай #в стране и мире #врачи #Алкоголизм #зеленая кровь #позеленевшая кровь
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