Китайские врачи обнаружили у пациента зеленую кровь

В китайском городе Шэньчжэнь врачи обнаружили у пациента позеленевшую кровь. 36-летний мужчина по имени Чэнь обратился за помощью, после того, как его кожа и глаза пожелтели, а жизненные силы и энергия значительно ослабли. Кроме этого, его часто мучила рвота и одышка.

Специалисты решили провести анализ крови Чэня, результат которой их очень удивил: ее цвет был не привычно алого или темно-красного цвета, а зеленого вперемешку с молочным.

«Предполагается, что его кровь приобрела молочно-зеленый цвет из-за серьезного поражения печени, вызванного длительным злоупотреблением алкоголем, а также гиперлипидемией, вызванной неконтролируемым приемом пищи и питьем», - цитирует «360» издание World of Buzz.

После этого выяснилось, что мужчина страдает алкогольной зависимостью: на протяжении многих лет он употреблял его почти каждый день. Отмечается, что окончательный диагноз показал наличие у Ченя желтухи, вызванной острым гепатитом, заболеванием печени, диабетическим кетоацидозом и гиперлипидемией.

Китайцу предстоит длительный курс лечения. Он решил бросить эту вредную привычку и всерьез заняться своим здоровьем.