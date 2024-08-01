Бойцы роты обеспечения показали, как доставляют продукты на передовую

Рота обеспечения группировки войск «Север» ежемесячно поставляет бойцам на передовую линию современный армейский комплект питания, а в подразделения - галеты, паштет, сыр, ореховую смесь, кофе, готовые супы, сок, фрукты и шоколад. Во взвод обеспечения выезжает два человека - водитель и старший машины. Продукты прибывают сначала на полевой склад передовых подразделений.

«Идёт по норме обеспечения соленья, яблоки, фрукты, овощи идут: помидоры, огурцы свежие, в зависимости от сезона и по замене, по нормам обеспечения заменять одни ингредиенты на другие», - рассказал заместитель командира полка по тылу с позывным «Обоз».

На передовую продукты питания передают компактные группы. Один боец уезжает на мотоцикле, другой - отправляется пешком. Такой способ выбран, чтобы была возможность быстро укрыться в лесополосе от беспилотников.

«Привыкли уже. А так, как говорится, дураку только не страшно. Опасность постоянно», - сообщил водитель с позывным «Кореш».

Появление группы снабжения на передовой линии вызывает положительные эмоции у военных. Связь «со своими» поддерживает боевой дух и поднимает настроение.