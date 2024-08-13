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Директор ФС ВТС Шугаев заявил, что все партнеры России желают ей победы

Он подчеркнул, что присутствие в зале партнеров РФ подтверждает, что наша страна не находится в изоляции и что ее поддерживают другие государства.
Анастасия Бобылева 2024-08-13 00:23:43
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

США и страны НАТО понимают, что не могут конкурировать с Россией, и потому прибегают к методам недобросовестной конкуренции, в то время как основной принцип России - предлагать сотрудничество и не дружить «против кого-то». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев на пленарной сессии, посвященной открытию МВТФ «Армия-2024».

«В чем преимущество нашего взаимодействия с внешним миром? Мы прежде всего предлагаем сотрудничество, причем взаимовыгодное. Не сажаем никого на финансовую иглу, чтобы потом руководители стран-импортеров вооружения чувствовали себя неудобно, не держим нож за спиной - мы не дружим против кого-то», - подчеркнул он.

Также, по словам Шугаева, важной особенностью российского вооружения является соотношения цены и качества. К тому же теперь новые виды оружия обладают еще одним преимуществам - они испытаны в боевых условиях.

Говоря о гостях форума «Армия-2024», Шугаев упомянул, что все они желают победы России в спецоперации.

«Все без исключения желают скорейшей победы СВО. Нет других мнений. Все крайне заинтересованы, чтобы мы победили. Мы им отдельно за это благодарны, я имею в виду наших иностранных партнеров. Кстати, их присутствие в зале - лишнее подтверждение, что ни в какой изоляции мы не находимся», - добавил директор ФС ВТС.

Он отметил, что сейчас против России введены санкции, а противники Москвы прибегают к шантажу и угрозам по отношению к руководителям других государств. Тем не менее, подчеркнул он, от РФ «никто не отвернулся».

«Мы не потеряли позиции, просто меняется мир, и мы меняемся, мы подстраиваемся под него. Мы давно поняли, что просто продажа нашего вооружения немного уходит в сторону, в область высоких технологий. Главные заинтересованные в нас среди партнеров думают, как приобрести самолеты 5-го поколения или хотя бы 4-го с двумя плюсами, как приобрести у нас новейшие виды ПВО», - пояснил Шугаев.

Он выразил уверенность в том, что в будущем Россия благодаря знаниям, компетенциям и технологиям продолжит обеспечивать безопасность своих партнеров. Делать это она будет не только поставляя финальную продукцию, но и помогая им развивать собственную промышленность.

Полное интервью с директором ФС ВТС Дмитрием Шугаевым смотрите в видео к этой новости.

#Россия #вооружение #экспорт #Армия-2024
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