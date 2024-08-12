Глава «Юнармии» Нагорный заявил, что игры «Победа» станут международными

Военно-спортивная игра «Победа», которая проводится среди юнармейцев, перейдет на международный формат. Принять участие в соревновании уже согласились представители восьми стран. Об этом в студии телеканала «Звезда» на полях международного военно-технического форума «Армия-2024» рассказал начальник главного штаба движения «Юнармия», олимпийский чемпион Никита Нагорный.

«Мы хотели бы сделать нашу традиционную военно-спортивную игру "Победа", которая проводится по всей нашей стране, международной. Мне кажется, мы созрели для этого, мы достойны этого. Плюс, мы хотели бы посмотреть, как развито военно-патриотическое воспитание молодежи в мире. Уже восемь стран подтвердилось, в ближайшее время планируем подписать соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном», - рассказал Нагорный.

В ближайшее время юнармейцы отправятся в поездку по всем странам бывшего СССР, где будут обмениваться опытом в сфере военно-патриотического воспитания. Нагорный отметил, что российские молодежные делегации уже посетили Белоруссию и Казахстан.

Напомним, что в этом году военно-спортивная игра «Победа» проходила в начале июля на площадке полигона «Алабино». В мероприятии приняли участие более тысячи юнармейцев. В рамках игры участники прошли полосу препятствий с различными испытаниями, учились оказывать первую помощь и восстанавливать связь по полевым телефонам. Также команды из разных регионов участвовали в творческом конкурсе, где представили традиции и историю своего края. Победителем стала команда из Ярославской области.

Полное интервью с начальником главного штаба движения «Юнармия» Никитой Нагорным смотрите в видео к этой новости.