Появились кадры спасения просидевшей три часа на окне девушки в Москве

Жительницу Москвы, которая три часа сидела в окне на восьмом этаже дома на Кутузовском проспекте, спасли. Об этом сообщает Life.

Девушка не подпускала спасателей и близких, среди которых была мать и бывший молодой человек.

Сотрудникам МЧС пришлось провести операцию, в ходе которой жительницу сначала залили водой, а затем затянули внутрь подъезда.

Девушка за все проведенное на окне время несколько раз вставала, громко кричала на кого-то в подъезде и требовала, чтобы к ней не подходили.

В результате проведенной операции спасатели передали ее медицинским работникам.