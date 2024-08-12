МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Появились кадры спасения просидевшей три часа на окне девушки в Москве

Спасатели сняли девушку с окна и передали ее медицинским работникам.
Мария Зайцева 2024-08-12 17:25:21
© Фото: ГКУ «Пожарно-спасательный центр»

Жительницу Москвы, которая три часа сидела в окне на восьмом этаже дома на Кутузовском проспекте, спасли. Об этом сообщает Life.

Девушка не подпускала спасателей и близких, среди которых была мать и бывший молодой человек.

Сотрудникам МЧС пришлось провести операцию, в ходе которой жительницу сначала залили водой, а затем затянули внутрь подъезда.

Девушка за все проведенное на окне время несколько раз вставала, громко кричала на кого-то в подъезде и требовала, чтобы к ней не подходили.

В результате проведенной операции спасатели передали ее медицинским работникам.

#Москва #в стране и мире #спасатели #Операция #медики #сотрудники МЧС
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 