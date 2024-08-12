МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ланцет» поразил Stryker ВСУ в Курской области

Колесная боевая бронированная машина ВСУ производства США была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север».
2024-08-12 16:24:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили бронированную машину Stryker дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Кадры удара по технике, поставляемой Украине странами Запада, публикует Министерство обороны РФ.

На записи, сделанной с помощью разведывательного беспилотника, показано, как машина движется по дороге. Когда с помощью дрона наносится удар, техника останавливается и начинает дымиться.

В описании к кадрам говорится, что боевая бронированная машина американского производства была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север».

Ранее Минобороны показало, как после удара «Ланцета» по танку ВСУ происходит детонация и возгорание, а в воздух поднимаются густые клубы серого дыма. Судя по кадрам, после взрыва машина была полностью уничтожена.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #ланцет #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 