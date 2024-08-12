«Ланцет» поразил Stryker ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили бронированную машину Stryker дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Кадры удара по технике, поставляемой Украине странами Запада, публикует Министерство обороны РФ.

На записи, сделанной с помощью разведывательного беспилотника, показано, как машина движется по дороге. Когда с помощью дрона наносится удар, техника останавливается и начинает дымиться.

В описании к кадрам говорится, что боевая бронированная машина американского производства была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север».

Ранее Минобороны показало, как после удара «Ланцета» по танку ВСУ происходит детонация и возгорание, а в воздух поднимаются густые клубы серого дыма. Судя по кадрам, после взрыва машина была полностью уничтожена.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.