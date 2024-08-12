Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаева приговорили к пяти годам колонии

Экс-замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева приговорили к пяти годам колонии за получение взятки от директора строительной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Полежаев признал вину по делу о взятке. Суд назначил чиновнику штраф в размере 36 миллионов 299 тысяч рублей и ограничил право занимать должность госслужащего на 8 лет.

«Назначить ему наказание … в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере двукратной суммы взятки », - сообщил судья.

Напомним, что Константин Полежаев получил от директора одной из компаний два автомобиля (Land Rover Defender, Porsche Panamera), стоимость которых достигает 18 миллионов рублей. Экс-замминистра пообещал содействовать в приемке работ по строительству сооружений в Белгородской области, а также заключить контракты в сфере ЖКХ.