МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаева приговорили к пяти годам колонии

Константин Полежаев признал вину по делу о взятке.
Услада Дубинина 2024-08-12 13:35:42
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Экс-замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева приговорили к пяти годам колонии за получение взятки от директора строительной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Полежаев признал вину по делу о взятке. Суд назначил чиновнику штраф в размере 36 миллионов 299 тысяч рублей и ограничил право занимать должность госслужащего на 8 лет. 

«Назначить ему наказание … в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере двукратной суммы взятки », - сообщил судья.

Напомним, что Константин Полежаев получил от директора одной из компаний два автомобиля (Land Rover Defender, Porsche Panamera), стоимость которых достигает 18 миллионов рублей. Экс-замминистра пообещал содействовать в приемке работ по строительству сооружений в Белгородской области, а также заключить контракты в сфере ЖКХ. 

#в стране и мире #белгородская область #суд #колония #взятка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 