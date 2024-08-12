СБУ задержала замглавы энергетики Украины за взятку в 500 тысяч долларов

На Украине задержали замминистра энергетики за взятку в полмиллиона долларов. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Имя чиновника не называлось.

Замминистра планировал передать горнодобывающее оборудование из шахт, которые находятся на территории подконтрольной ВСУ части ДНР, руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна.

«Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления Восточного фронта - Покровском», - указано в сообщении.

В коррупционной схеме были задействованы три сообщника. Известно, что к передаче денежных средств привлекли посредников. Совместными усилиями СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины задержаны четверо подозреваемых, в числе которых замминистра энергетики Украины. Силовики задержали злоумышленников после получения части взятки.

Участникам коррупционной схемы грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

В СБУ не назвали имя чиновника, который планировал передать горнодобывающее оборудование за 500 тысяч долларов. Издание «Украинская правда» утверждает, что подозреваемым является Александр Хейло. Позже представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук опубликовал информацию об увольнении Хейло с должности заместителя министра энергетики Украины.