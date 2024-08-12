МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СБУ задержала замглавы энергетики Украины за взятку в 500 тысяч долларов

На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с передачей горнодобывающего оборудования.
Услада Дубинина 2024-08-12 12:56:04
© Фото: СБУ

На Украине задержали замминистра энергетики за взятку в полмиллиона долларов. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Имя чиновника не называлось.

Замминистра планировал передать горнодобывающее оборудование из шахт, которые находятся на территории подконтрольной ВСУ части ДНР, руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна. 

«Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления Восточного фронта - Покровском», - указано в сообщении.

В коррупционной схеме были задействованы три сообщника. Известно, что к передаче денежных средств привлекли посредников. Совместными усилиями СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины задержаны четверо подозреваемых, в числе которых замминистра энергетики Украины. Силовики задержали злоумышленников после получения части взятки. 

Участникам коррупционной схемы грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. 

В СБУ не назвали имя чиновника, который планировал передать горнодобывающее оборудование за 500 тысяч долларов. Издание «Украинская правда» утверждает, что подозреваемым является Александр Хейло. Позже представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук опубликовал информацию об увольнении Хейло с должности заместителя министра энергетики Украины.

#в стране и мире #Украина #сша #взятка #министерство энергетики #александр хейло
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 