В Сербии заявили, что Запад готовит для Вучича судьбу Милошевича

Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича судьбу экс-главы государства Слободана Милошевича. Такое мнение выразил вице-премьер страны Александр Вулин.

По словам политика, необходимо в этом контексте также рассмотреть текущие протесты, вызванные планами по добыче минерала ядарита, содержащего литий.

«Эти протесты - платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в июне 2001 года Сербия выдала Гаагскому трибуналу экс-президента, в период правления которого произошел распад Югославии и, как следствие, гражданская война. В феврале 2002 года начался судебный процесс над Милошевичем.

11 марта 2006 года бывший глава государства скончался в возрасте 65 лет от обширного инфаркта миокарда в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. При этом обстоятельства его смерти до сих пор неизвестны.