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В Сербии заявили, что Запад готовит для Вучича судьбу Милошевича

Напомним, что экс-президент республики был свергнут, после чего скончался во время тюремного заключения в Гааге.
Глеб Владовский 2024-08-12 11:00:28
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича судьбу экс-главы государства Слободана Милошевича. Такое мнение выразил вице-премьер страны  Александр Вулин.

По словам политика, необходимо в этом контексте также рассмотреть текущие протесты, вызванные планами по добыче минерала ядарита, содержащего литий.

«Эти протесты - платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в июне 2001 года Сербия выдала Гаагскому трибуналу экс-президента, в период правления которого произошел распад Югославии и, как следствие, гражданская война. В феврале 2002 года начался судебный процесс над Милошевичем.

11 марта 2006 года бывший глава государства скончался в возрасте 65 лет от обширного инфаркта миокарда в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. При этом обстоятельства его смерти до сих пор неизвестны.

#в стране и мире #Сербия #Запад #Александр Вучич #Слободан Милошевич #гаагский трибунал
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