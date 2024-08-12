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Умер экс-президент Федерации фигурного катания России Писеев

Валентин Писеев скончался после продолжительной болезни.
Услада Дубинина 2024-08-12 11:01:23
© Фото: РИА Новости

Экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет после продолжительной болезн. Об этом сообщили в ФФККР.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы», - указано на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Валентин Николаевич входил в судейские бригады на соревнованиях - чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр 1972 и 1976 годов. Писеев занимал должность заместителя начальника управления зимних видов спорта с  1974 по 1983 год. Валентин Николаевич с 1977 по 1985 годы избирался в состав технического комитета Международного Союза Конькобежцев (ISU).

В Федерации фигурного катания на коньках России выразили соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева. 

#Спорт #фигурное катание #в стране и мире #Валентин Писеев
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