Умер экс-президент Федерации фигурного катания России Писеев

Экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет после продолжительной болезн. Об этом сообщили в ФФККР.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы», - указано на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Валентин Николаевич входил в судейские бригады на соревнованиях - чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр 1972 и 1976 годов. Писеев занимал должность заместителя начальника управления зимних видов спорта с 1974 по 1983 год. Валентин Николаевич с 1977 по 1985 годы избирался в состав технического комитета Международного Союза Конькобежцев (ISU).

В Федерации фигурного катания на коньках России выразили соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева.