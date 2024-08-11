На заводе показали процесс создания и тестирования БПЛА «Суперкам»

Беспилотник «Суперкам», или как его еще называют в зоне СВО «невидимка», оснащен электродвигателем, так что на высоте в 200 метров его уже не слышно. Он буквально сливается с небом, может подняться до 5 тысяч метров и выше. Камера высокой четкости передает детальное изображение. По словам операторов, можно разглядеть даже шеврон.

«Должно соблюдаться обязательно удержание высоты, удержание крейсерской скорости, четкий полет по маршрутному заданию, либо по определенным фигурам, в объектив должны четко наблюдаться определенные предметы - автомобили, люди либо просто населенные пункты», - сообщил оператор беспилотных авиационных систем Мурад.

Три основных этапа в цикле производства беспилотника - это изготовление элементов корпуса, например, консолей или центропланов, монтаж электроники и полная сборка. Все этапы проходят в одном месте. За последние три года предприятие ВПК в Удмуртии нарастило выпуск БПЛА в 10 раз.

«Позволяет выполнять задачи по видеомониторингу в любое время суток, днем и ночью, с получением точных координат объектов, сопровождению подвижных целей, координации действий наземных групп, информация передается в высоком качестве по зашифрованным каналам связи на расстоянии более 100 километров», - рассказал заместитель директора ГК «Беспилотные системы» Александр Ушомирский.

Предприятие работает в тесном взаимодействии с Министерством обороны России. Военные представители ведут контроль качества производства БПЛА, подчеркивая, что свои характеристики «Суперкам» подтверждает.

«Военные представители на предприятии находятся на постоянной основе. Контроль качества осуществляется в процессе всего производства изделия, начиная от входного согласования договоров, входного контроля, участие в операциях технологического процесса изготовления данного комплекса, а также во время проведения испытания на полигонах предприятия, если необходимо, Министерства обороны», - рассказал начальник военного представительства МО РФ на предприятии-производителе «Суперкам» Роман.

«Суперкам» на полигон привозят в специальном прочном кейсе, и сразу устанавливают наземную станции управления и приемопередающую антенну. При должной сноровке беспилотник можно собрать всего за пять за минут. Он легок в управлении, по словам операторов, освоить «Суперкам» может любой, кто хоть немного знаком с компьютерами.

БПЛА не раз помогал вычислять позиции противника. Например, ранее на Авдеевском участке фронта операторы «Суперкама» вычислили расположение американской гаубицы М-777. Тут же сообщили координаты расчету нашего орудия Гиацинт-Б, и артиллеристы ударили без промаха.

Еще один небесный разведчик, Орлан-30, помогает уничтожать западную бронетехнику врага. Так, под Авдеевкой, БПЛА с помощью лазерного луча корректировал огонь по американскому танку Абрамс. Система с особым глушителем снижает уровень шума в небе - это своего рода беспилотник-робот. Оператору достаточно лишь ввести точки полетного задания, а Орлан все цели найдет сам.

«Не стоит на месте научно-техническая работа. Так как данные комплексы нужно постоянно модернизировать, постоянно улучшать тактико-технические характеристики в полетной части и в части полезных нагрузок», - сказал начальник военного представительства МО РФ на заводе-изготовителе «Орлан» Алексей.

Объемы и темпы производства БПЛА, будь то ударных или разведывательных, постоянно растут. Система производства и поставки в войска налажена. Министерство обороны обеспечивает военнослужащих широкой номенклатурой беспилотников разных типов и видов.