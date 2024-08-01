При атаке дрона ВСУ на магазин пострадала жительница Курской области

Жительница пострадала в результате удара украинского дрона-камикадзе по магазину в городе Суджа Курской области. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу», - указано в сообщении.

Повреждения получили здание магазина, квартира в рядом расположенном доме и машина.

Ранее Алексей Смирнов сообщил об атаке двух микроавтобусов в Глушковском районе Курской области. В результате удара пострадали водители и пассажир, им оказали медицинскую помощь.