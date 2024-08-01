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При атаке дрона ВСУ на магазин пострадала жительница Курской области

В квартире дома в городе Суджа выбило окна в результате удара.
Услада Дубинина 2024-08-01 19:41:54
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Жительница пострадала в результате удара украинского дрона-камикадзе по магазину в городе Суджа Курской области. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу», - указано в сообщении.

Повреждения получили здание магазина, квартира в рядом расположенном доме и машина.

Ранее Алексей Смирнов сообщил об атаке двух микроавтобусов в Глушковском районе Курской области. В результате удара пострадали водители и пассажир, им оказали медицинскую помощь.

#Курская область #ВСУ #удары #дрон-камикадзе #Суджа
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