Песков впервые рассказал о своей внучке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые рассказал, что у него есть внучка по имени Алиса. В интервью радио «Комсомольская правда» он признался, что она уже ходит в школу.

«Я стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая», - поделился он.

Пресс-секретарь главы РФ отказался говорить, сколько лет его внучке. При этом он сказал, что она уже достаточно взрослая и ходит в школу.

Песков объяснил причину того, что он не рассказывает обо всех подробностях, так как «жизнь непростая».

Он признался, что редко общается с Алисой, но назвал интересными ее рассказы о своем мировоззрении.

«Знаете, когда уже абсолютно взрослая девушка, по сути, сейчас же очень рано дети взрослеют, и когда она рассказывает о своем мировоззрении, это очень интересно», - отметил представитель Кремля.

Он дополнил, что внешне внучка на него не похожа.

Дмитрий Песков также прокомментировал образ жизни президента России Владимира Путина и назвал его здоровым.