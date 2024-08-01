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Песков впервые рассказал о своей внучке

Пресс-секретарь президента рассказал, что у него есть внучка Алиса.
Мария Зайцева 2024-08-01 18:05:20
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые рассказал, что у него есть внучка по имени Алиса. В интервью радио «Комсомольская правда» он признался, что она уже ходит в школу.

«Я стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая», - поделился он.

Пресс-секретарь главы РФ отказался говорить, сколько лет его внучке. При этом он сказал, что она уже достаточно взрослая и ходит в школу.

Песков объяснил причину того, что он не рассказывает обо всех подробностях, так как «жизнь непростая».

Он признался, что редко общается с Алисой, но назвал интересными ее рассказы о своем мировоззрении.

«Знаете, когда уже абсолютно взрослая девушка, по сути, сейчас же очень рано дети взрослеют, и когда она рассказывает о своем мировоззрении, это очень интересно», - отметил представитель Кремля.

Он дополнил, что внешне внучка на него не похожа.

Дмитрий Песков также прокомментировал образ жизни президента России Владимира Путина и назвал его здоровым.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #внучка #пресс-секретарь президента
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