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В МО РФ рассказали о росте поставок индивидуальной бронезащиты на 86%

Замминистра обороны РФ Андрей Булыга также отметил, что большое внимание уделяется мероприятиям по оборудованию техники средствами радиоэлектронной борьбы, комплектами дополнительной защиты и комплексами средств снижения заметности.
2024-08-01 18:44:19
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Объемы поставок в войска средств индивидуальной бронезащиты выросли на 86%, заявил замминистра обороны России Андрей Булыга в ходе собрания, посвященного Дню тыла ВС РФ.

«Только за последний год объемы поставок вещевого имущества увеличены на 40%, средств индивидуальной бронезащиты - на 86%, военных приборов - на 20%», - подчеркнул он.

Собрание состоялось в Штабе материально-технического обеспечения ВС РФ. Видео с мероприятия публикует Минобороны России. На встрече присутствовали представители центральных органов военного управления МТО и ветераны тыла. Замглавы российского оборонного ведомства отметил, что большое внимание уделяется мероприятиям по оборудованию техники средствами РЭБ, дополнительной защитой и комплексами средств снижения заметности.

«Сегодня мы установили эти комплекты практически на 95% легкобронированной техники и частично на автомобильную технику», - сказал Булыга.

Он также рассказал о работе по внедрению инновационных методов доставки грузов на линии соприкосновения. Замминистра назвал важнейшей задачей применение грузовых коптеров и наземных роботов в ходе обеспечения российских войск.

«Адаптированная к условиям СВО система воинских перевозок непрерывно и в полном объеме удовлетворяет потребности войск. Организовано непрерывное и оперативное восстановление техники с привлечением бригад предприятий промышленности, курсантов академии и студентов военных учебных центров», - добавил он.

Булыга поздравил всех причастных с праздником, а также вручил награды особо отличившимся военнослужащим.

После собрания замминистра посетил выставку перспективных образцов вооружения и техники, где ему показали роботизированные комплексы «Соболятник» и «Сова». Комплексы определяют, где находятся наземные цели, позволяют выполнять боевые задачи на удалении. Изделия прошли испытания на полигонах, сейчас проводится их апробация в боевых условиях.

День тыла Вооруженных сил РФ ежегодно отмечается в армии и на флоте 1 августа. Тыловики бесперебойно снабжают войска продовольствием и вещевым имуществом, топливом и боеприпасами, осуществляют перевозку грузов, ремонт вооружения и военной техники. К празднику Минобороны показало видео с работой специалистов подразделений материально-технического обеспечения (МТО).

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем тыла, пожелал им здоровья, счастья, благополучия и успехов в своем деле.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #тыл #замминистра обороны рф
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