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Один турист погиб, 60 пострадали при поломке аттракциона в Китае

Одного туриста доставили в больницу в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.
Елизавета Кондрикова 2024-08-11 09:51:04
© Фото: Wang Xi, XinHua Globallookpress

Один турист погиб, еще 60 пострадали после поломки туристического эскалатора - «волшебного ковра-самолета» на водопаде Дэтянь на юге Китая. Об этом сообщила администрация парка в китайской социальной сети WeChat.

Происшествие случилось накануне 10 августа. Один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, еще 59 человек получили легкие травмы, им оказывается необходимая помощь.

В результате было принято решение о временном закрытии парка с 11 августа, на месте работают экстренные службы. Эскалатор использовался для осмотра водопада в живописном районе у водопадов, в публикации отмечается, что проект аттракциона «провалился».

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