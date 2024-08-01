Песков: Путин ежедневно контактирует с военными, болея душой за ход СВО

Президент России Владимир Путин ежедневно уделяет много часов разговорам с военными и кабмином, болея душой за ход специальной военной операции. Такие разговоры имеют сугубо прикладное значение и не проводятся «для камер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это моментальная реакция в плане решения проблем, это получение информации из разных источников с целью понять реальное положение дела на передовой, почувствовать те проблемы, которые могут быть у тех ребят, к которым мы только что обращались. Действительно, президент занимается этим каждый день, по многу часов. Он действительно болеет за них душой», - заявил Песков в интервью газете «Комсомольская правда».

По словам представителя Кремля, общение с военными позволит оперативно принять необходимые меры. Также такие разговоры имеют человеческое значение, так как Путин «восхищается этими парнями, как и все россияне».