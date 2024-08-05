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Штурмовики группировки «Юг» отработали атаку на позиции в тылу СВО

Основной акцент делается на передвижении во время плотного артиллерийского огня.
2024-08-05 12:11:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжают оттачивать навыки захвата вражеских позиций на полигоне в тыловом районе проведения СВО. Кадры тренировок публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео уточняется, что штурмовые отряды предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны противника. На тренировках особое внимание уделяется передвижению бойцов ВС РФ во время артиллерийского огня.

«Работа с "птицами", когда небо полностью над тобой кишит летающими, так сказать, "пластиковыми комарами"», - рассказал инструктор с позывным Куба.

Отрабатывается перемещение в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лежек. В ходе занятий используются ручные штурмовые гранаты, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Занятия проходят в интенсивном режиме под руководством инструкторов и с учетом специфики проведения спецоперации. Каждый элемент упражнений оттачивается до автоматизма, чтобы военнослужащий был идеально подготовлен к бою и мог принимать необходимые решения в экстренных ситуациях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #полигон #штурмовики #МО РФ #СВО
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