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Команды Овечкина и Фетисова сыграли вничью на гала-матче в Подмосковье

Гала-матч стал частью Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских команд, он завершился вничью со счетом 6:6.
2024-08-11 06:19:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Подмосковье состоялся гала-матч в рамках Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских команд, на лед в том числе вышли легенды хоккея. Сам Кубок состоялся в шестой раз, он проходил на «Красногорск Арене» им. В.В. Петрова и «Арене Мытищи» им. В.И. Шалимова.

За кубок в этот раз боролись звезды хоккея. В товарищеской встрече приняли участие российские хоккеисты Илья Ковальчук, Евгений Малкин и Кирилл Капризов. Команды возглавили обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин и двукратный Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Заброшенной шайбой отметился шестилетний сын Овечкина Илья.

Матч завершился ничьей со счетом 6:6.

#Хоккей #Подмосковье #Матч #Вячеслав Фетисов #Александр Овечкин #кубок александра овечкина
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