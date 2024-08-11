Команды Овечкина и Фетисова сыграли вничью на гала-матче в Подмосковье

В Подмосковье состоялся гала-матч в рамках Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских команд, на лед в том числе вышли легенды хоккея. Сам Кубок состоялся в шестой раз, он проходил на «Красногорск Арене» им. В.В. Петрова и «Арене Мытищи» им. В.И. Шалимова.

За кубок в этот раз боролись звезды хоккея. В товарищеской встрече приняли участие российские хоккеисты Илья Ковальчук, Евгений Малкин и Кирилл Капризов. Команды возглавили обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин и двукратный Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Заброшенной шайбой отметился шестилетний сын Овечкина Илья.

Матч завершился ничьей со счетом 6:6.