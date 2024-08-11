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В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади в 800 «квадратов»

Пострадали двое мужчин. Они были госпитализированы в больницу.
Ирина Егорова 2024-08-11 05:40:06
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Крупный пожар потушили сотрудники МЧС на складе в Санкт-Петербурге. Огнем было объято 800 квадратных метров помещения, сообщили в ведомстве.

«На месте работали 28 специалистов и 6 единиц техники МЧС России», - передает пресс-служба МЧС РФ.

В результате пожара пострадали двое мужчин, которые были госпитализированы в больницу.

Двухэтажный склад находится в Московском районе по адресу 5-й Предпортовый проезд, дом 3. С огнем пожарные боролись около двух часов - первое сообщение о пожаре поступило в 03.02, а в 5.02 в МЧС сообщили о его локализации.

#пожар #Санкт-Петербург #МЧС России
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