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Россия отмечает день памяти воинов, погибших в Первой мировой войне

Церемонии возложения цветов к памятникам Героям Первой мировой войны прошли сегодня в Москве и в ряде регионов России - городах Тула, Липецк, Оренбург, Псков, Саранск, Калининград.
Андрей Аркадьев 2024-08-01 15:03:23
© Фото: пресс-служба РВИО

День памяти русских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается в России ежегодно 1 августа с 2013 года. В 2024 году он приходится на четверг. Памятная дата была учреждена в целях увековечения памяти и отражения заслуг русских воинов.

Первая мировая война 1914-1918 годов - первый военный конфликт мирового масштаба, затронувший сразу несколько континентов, который продолжался 1 568 дней. В войну было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 суверенных государств. Боевые действия велись в Европе, в Африке, на Дальнем и Ближнем Востоке. Россия вступила в вооруженный конфликт 1 августа 1914 года, после того как Германия официально объявила войну Российской Империи.

Традиционно в первый день последнего летнего месяца в России отдают дань уважения и памяти по погибшим воинам. К могилам и братским захоронениям возлагают цветы и венки, проходят минуты молчания.

«Российское военно-историческое общество – одна из первых общественно-государственных организаций, которая обратила внимание наших граждан на важность сохранения памяти о глобальном конфликте, в котором российские воины проявили доблесть и мужество, подлинный героизм. Достаточно сказать, что более 1 миллиона 100 тысяч русских солдат и офицеров в годы Первой мировой войны стали кавалерами Георгиевского креста», - сказал Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Он отметил, что русские солдаты не только сражалась за интересы Российской Империи, но и участвовали в освобождении других государств. В частности, наши воины спасали Францию, Сербию, Италию, Румынию, английские войска на Ближнем Востоке.

«В разное время наша армия сдерживала до 40% вражеских дивизий. Русская Армия одержала ряд блестящих побед под Гумбинненом и Варшавой, в Карпатах и на полях Галиции, под Сарыкамышем и Эрзерумом», - добавил Мягков.

В Москве на Поклонной горе еще 1 августа 2014 года открыли памятник героям Первой мировой войны. Событие приурочено к столетию со дня вступления России в военный конфликт. Инициатором установки памятника являлось РВИО. На открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Усилиями РВИО памятники, посвященные Героям и жертвам Первой мировой, открыты также в Гусеве, Калининграде, Кирове, Липецке, Пскове, Ставрополе, Саранске, Туле; а также в Сербии, Словении и во Франции, где сражался Русский экспедиционный корпус.

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© пресс-служба РВИО
#в стране и мире #РВИО #Первая Мировая война #память
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