Матвиенко: РФ не готова оценить мирный план Трампа по Украине

Россия пока не готова дать оценку плану Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы не знаем, в чем он состоит. А вот интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта», - подчеркнула политик.

Матвиенко в заключение добавила, что план Трампа необходимо получить, прежде чем делать соответствующие выводы.

Как сообщает издание Telegraph, кандидат в президенты США от Республиканской партии разработал детальный план по урегулированию ситуации на Украине. При этом, по словам источника, он не будет оглашен до начала выборов.