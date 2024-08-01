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Матвиенко: РФ не готова оценить мирный план Трампа по Украине

По ее словам, еще неизвестно, из чего он состоит.
Глеб Владовский 2024-08-01 13:49:26
© Фото: Yin Bogu, Xinhua, Globallookpress

Россия пока не готова дать оценку плану Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы не знаем, в чем он состоит. А вот интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта», - подчеркнула политик.

Матвиенко в заключение добавила, что план Трампа необходимо получить, прежде чем делать соответствующие выводы.

Как сообщает издание Telegraph, кандидат в президенты США от Республиканской партии разработал детальный план по урегулированию ситуации на Украине. При этом, по словам источника, он не будет оглашен до начала выборов.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #валентина матвиенко #Совет Федерации
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